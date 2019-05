In der abgelaufenen Handelswoche wurde am 2. Mai 2019: "EUR/TRY: Keine Entspannung in Sicht" bereits über ein mögliches Kaufsignal informiert, am Montag setzte tatsächlich ein dynamischer Ausbruch über die bisherige Widerstandsmarke von 6,7000 TRY ein. Auch die heutige Tageskerze signalisiert wieder reges Verkaufsinteresse der türkischen Lira, sodass sich der Euro weiter in Richtung der zuletzt vorgegebenen Zielmarke von glatt 7,0000 TRY durchsetzen dürfte. Darüber wäre sogar ein Anstieg bis an 7,1835 TRY vorstellbar. Über das bereits bekannte Unlimited Turbo Long Zertifikat WKN DGY6RXkönnen Anleger hiervon profitieren. Sollte sich die türkische Lira hingegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...