Der Vakuumpumpenspezialist Pfeiffer Vacuum hat im ersten Quartal vor allem unter einem schwachen Geschäft in Asien gelitten. Dort ging der Umsatz zum Jahresauftakt um fast 18 Prozent auf 54,9 Millionen Euro zurück, wie das im SDax notierte Unternehmen am Dienstag in Asslar mitteilte. In Europa sowie Amerika fielen die Rückgänge geringer aus.

Das Unternehmen hatte bereits Ende April mitgeteilt, dass der Umsatz im ersten Quartal konzernweit wegen der Investitionszurückhaltung im Halbleiter- und Beschichtungsgeschäft um knapp zehn Prozent auf 154 Millionen Euro gefallen ist. Ebenfalls bereits bekannt ist der Einbruch beim operativen Ergebnis. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) fiel um ein Drittel auf 18,1 Millionen Euro.

Unter dem Strich stand zum Jahresauftakt ein Gewinn von 12,9 Millionen Euro und damit 35 Prozent weniger als vor einem Jahr. Der Auftragseingang ging um rund 23 Prozent auf knapp 149 Millionen Euro zurück. "Die ersten Wochen des zweiten Quartals zeigen, dass Umsatz und Auftragslage weiterhin von einer Nachfrageschwäche im Halbleitermarkt beeinträchtigt sind", sagte Pfeiffer-Vacuum-Chef Eric Taberlet.

Eine Prognose für das Gesamtjahr will er bei der Hauptversammlung am 23. Mai abgeben./zb/mis

