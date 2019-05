...deutet der Politiker Sven Giegold in einem Interview mit der Frankfurter Rundschau an. Es geht um eine soziale - nicht sozialistische - EU, mit mehr Daseinsvorsorge und Transparenz aber auch deutlichen Eingriffen. In erster Linie kritisiert Giegold Firmen wie Blackrock, State Street und Vanguard, denn laut dem Grünen-Politiker gibt es "praktisch kein Dax-Unternehmen mehr, bei dem Blackrock nicht ...

