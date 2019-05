Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BASF von 72 auf 79 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das erste Quartal des Chemiekonzerns habe sich hinsichtlich der Erwartungen und auch der vergangenen Quartale in einem Kernaspekt unterschieden, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Produktmix sei vorteilhafter geworden. In den drei Segmenten Industrielösungen, Ernährung und Pflege (Stoffe für Kosmetik und Waschmittel) habe BASF die Schätzungen übertroffen./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2019 / 09:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2019-05-07/08:46

ISIN: DE000BASF111