Die mVISE AG gehöre nach Darstellung von SMC-Research zu den wachstumsstärksten IT-Unternehmen in Deutschland und dürfte auch im laufenden Jahr sowie in 2020 weiter dynamisch zulegen. Besonders große Erwartungen verknüpft der SMC-Analyst Adam Jakubowski mit der Produkttochter elasti.io und sieht deren Vertriebskooperationen mit namhaften Partnern wie der Deutschen Telekom oder Magic Software als Beleg für das große Potenzial, das dem Produkt im Markt zugetraut werde.

Mit der Positionierung als Digitalisierungspartner mit Schwerpunkten auf Themen wie Mobility, Sicherheit, Virtualisierung, Integration und Data Management gehöre mVISE zu den wachstums-stärksten IT-Spezialisten in Deutschland und habe seit der Neuausrichtung auf dieses Geschäft im Jahr 2014 den Umsatz mehr als verzehnfacht, auf zuletzt 22,5 Mio. Euro. Allein im letzten Jahr sei ein Wachstum um über 50 Prozent ausgewiesen worden, das Vorsteuerergebnis habe sich dabei auf knapp 1 Mio. Euro verdreifacht.

Getrieben sei das bisherige Wachstum laut SMC-Research vor allem durch das Kerngeschäft Professional Services worden, doch im letzten Jahr habe auch das Produktgeschäft erstmals sein Ertragspotenzial gezeigt. So habe die hohe Lizenzzahlung des Vertriebs- und Entwicklungspartners Magic Software nicht nur maßgeblich zum letztjährigen Gewinnsprung beigetragen, sondern sie verdeutliche auch, welch großes Potenzial der Integrationsplattform elastic.io im Markt zugetraut werde.

Dieses Potenzial, das auch durch die Kooperation mit der Deutschen Telekom unterstrichen werde, stelle eine zentrale Größe innerhalb der Unternehmenspläne dar, den Umsatz bis 2020 um weitere 50 Prozent zu erhöhen und die EBIT-Marge von knapp 8 Prozent im letzten Jahr (bereinigt) auf 12 bis 15 Prozent zu steigern.

SMC-Research habe das hohe und zunehmend profitable Wachstum von Anfang an in seinen Schätzungen zu mVISE unterstellt und sieht sich von der bisherigen Entwicklung bestätigt. Dementsprechend haben die Analysten ihre Schätzszenario weitgehend unverändert beibehalten und kalkulieren in Anlehnung an die Unternehmensprognosen mit einer Fortsetzung des steilen Aufwärtstrends. Auf dieser Basis sieht SMC-Research den fairen Wert nun bei 6,80 Euro je Aktie, was gegenüber dem aktuellen Börsenkurs ein sehr hohes Kurspotenzial signalisiere. Das größte Risiko dieser Schätzung bestehe in dem darin unterstellten rasanten Wachstum von elas-tic.io. Wie nicht zuletzt das große Engagement der namhaften Kooperationspartner verdeutliche, verfüge das Produkt zweifelsohne über das entsprechende Potenzial, doch die bis dato enttäuschende Entwicklung von SaleSphere zeige auch, dass es kein Selbstläufer werde. Dennoch zeigt sich SMC-Research zuversichtlich, dass mVISE damit Erfolg haben werde und bestätigt auf dieser Grundlage das Urteil "Buy".

