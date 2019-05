Drohungen der USA, sämtliche chinesische Importe mit Strafzöllen zu belegen, sendeten am Montag Schockwellen durch die globalen Aktienmärkte. Allerdings ist der ganz große Einbruch ausgeblieben, viele Anleger hoffen offensichtlich auf eine Einigung im Wochenverlauf. Unter diesem Eindruck dürfte der DAX am Dienstag zunächst nur mit leichten Verlusten in den Handelstag starten. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

