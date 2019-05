Die schwächelnde Weltkonjunktur und anhaltende geopolitische Unsicherheiten haben die Geschäftsentwicklung des technotrans AG (ISIN: DE000A0XYGA7)-Konzerns im ersten Quartal 2019 stärker als erwartet gebremst.

Der Konzernumsatz fiel geringer aus als erwartet und sank um zwei Prozent auf 53,1 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr. Beim operativen Gewinn des technotrans-Konzerns (Konzern-EBIT) betrug der Rückgang 26 Prozent auf 3,3 Mio. Euro. technotrans hat die Erwartungen für den Konzernumsatz und das Konzern-EBIT für das laufende Geschäftsjahr angesichts der aktuellen Rahmenbedingungen angepasst. Der Vorstand erweitert die bereits in 2018 eingeleiteten Maßnahmen zur Verbesserung der Profitabilität.

"Die konjunkturelle Eintrübung hat sich im ersten Quartal fortgesetzt und war für technotrans insbesondere durch einen Umsatzrückgang in der automobilnahen kunststoffverarbeitenden Industrie spürbar", sagt Dirk Engel, Sprecher des Vorstands der technotrans SE. Einen sehr guten Start in das Geschäftsjahr verzeichneten hingegen die Wachstumsmärkte. Insbesondere in der Elektromobilität wurden zahlreiche neue Projekte akquiriert. Auch in der Laser- ...

