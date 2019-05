Die im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005201602) hat heute ihren Zwischenbericht für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2019 veröffentlicht.

In den ersten drei Monaten dieses Jahres erzielte die Unternehmensgruppe einen Konzernumsatz in Höhe von 36,9 (Q1 2018: 36,5) Mio. Euro - ein leichtes Plus von 1,0 Prozent. Das Konzernbetriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (Konzern-EBIT) lag im ersten Quartal bei 1,7 Mio. Euro und damit auf Vorjahresniveau. Das Konzernbetriebsergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Konzern-EBITDA) konnte um 5,6 % auf 3,7 (Q1 2018: 3,5) Mio. Euro gesteigert werden.

"Wir sind erfolgreich ins Jahr 2019 gestartet", zeigt sich Oliver Schwegmann, Vorstand der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft, zufrieden mit den heute vorgelegten Quartalszahlen und führt weiter aus: "Trotz der Verschiebung des für uns wichtigen Saisonhöhepunktes Ostern ins zweite Quartal in diesem Jahr konnten wir unser Ergebnisniveau ...

