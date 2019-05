Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Merck Co. -0,65% auf 79,48, davor 10 Tage im Plus (9,3% Zuwachs von 73,19 auf 80), CTS Eventim -0,48% auf 45,92, davor 9 Tage im Plus (5,49% Zuwachs von 43,74 auf 46,14), Celgene -0,42% auf 96,47, davor 7 Tage im Plus (4,06% Zuwachs von 93,1 auf 96,88), Walgreens Boots Alliance -0,3% auf 53,92, davor 6 Tage im Plus (2,66% Zuwachs von 52,68 auf 54,08), Vipshop -3,17% auf 8,87, davor 5 Tage im Plus (14,64% Zuwachs von 7,99 auf 9,16), Fresenius Medical Care -2,46% auf 74,44, davor 5 Tage im Plus (6,38% Zuwachs von 71,74 auf 76,32), DAX -1,01% auf 12286,9, davor 5 Tage im Plus (1,06% Zuwachs von 12282,6 auf 12412,8), E.ON +0,11% auf 9,39, davor 5 Tage im Minus (-2,99% Verlust von 9,67 auf 9,38), AT&S -4,23% auf 18,34, davor 4 Tage im Plus (11,21% Zuwachs ...

