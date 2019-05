Tagesgewinner war am Montag Baumot Group mit 12,31% auf 1,46 (414% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 7,67%) vor voxeljet mit 4,00% auf 2,08 (61% Vol.; 1W 4,00%) und SW Umwelttechnik mit 2,63% auf 19,50 (32% Vol.; 1W -2,50%). Die Tagesverlierer: paragon mit -23,40% auf 21,60 (547% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -23,94%), Hochtief mit -8,58% auf 119,40 (372% Vol.; 1W -10,23%), Aumann mit -7,09% auf 30,80 (82% Vol.; 1W -10,72%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Microsoft (6212,57 Mio.), Advanced Micro Devices, Inc. (3857,67) und Nvidia (3796,43). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2019er-Tagesschnitt gab es bei paragon (547%), Baumot Group (414%) und Hochtief (372%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist publity mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...