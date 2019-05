Von Nathan Allen

PARIS (Dow Jones)--Der französische Ölkonzern Total will das Afrika-Geschäft von Anadarko Petroleum für 8,8 Milliarden US-Dollar kaufen, sofern das Übernahmeangebot von Occidental Petroleum für den texanischen Ölproduzenten Erfolg hat.

Dann will Total die Geschäftsaktivitäten in Algerien, Ghana, Mosambik und Südafrika kaufen. Dies beinhalte rund 1,2 Milliarden Barrel Öläquivalent an nachgewiesenen und wahrscheinlichen Reserven, von denen rund 70 Prozent aus Erdgas bestehen. Das Portfolio umfasse zudem 2 Milliarden Barrel Öläquivalent an langfristigen Erdgasressourcen in Mosambik, teilte Total mit.

Dem Konzern zufolge würde das Geschäft ab 2020 einen positiven Cashflow-Effekt haben, auch wenn die Ölpreise für ein Barrel Brent unter die Marke von 50 US-Dollar fallen sollten. Ab 2025 soll der Effekt auf den freien Cashflow bei mehr als 1 Milliarde Dollar pro Jahr liegen.

