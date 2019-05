Mumm kompakt - Warum uns der Handelskonflikt noch lange begleiten wird

Der Schock durch die Androhung höherer und zusätzlicher Zölle für chinesische Importe in die USA durch Präsident Trump währte jedoch nur kurz. Schon am Montagabend hatten die US-Aktienbörsen die anfänglichen Verluste fast komplett aufgeholt. Ich bin mir jedoch nicht sicher, ob das alles nur reine Verhandlungstaktik war. Trump dürfte mit den bisherigen Ergebnissen nicht zufrieden sein. Das Handelsbilanzdefizit der USA gegenüber China hat sich auch in den letzten Monaten stetig ausgeweitet.

