Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Fresenius Medical Care (FMC) von 88,65 auf 89,95 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Stimmung für die Aktie helle sich auf, schrieb Analyst Tom Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es gebe noch Raum für weitere Neubewertungen. Der Start ins neue Jahr des Dialysespezialisten sei solide gewesen./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2019 / 22:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2019-05-07/09:37

ISIN: DE0005785802