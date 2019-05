Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in den für Softing AG (ISIN: DE0005178008) weltweit wichtigsten Märkten zeigen,

aufgrund des unruhigen handelspolitischen Umfelds, Belastungen, denen sich Softing im ersten Quartal 2019 nicht vollständig entziehen konnte. Softing gelang es, trotz dieser negativen Signale aus verschiedenen Märkten, Auftragseingang (+18?%) und Umsatz (+6?%) im ersten Quartal 2019 signifikant zu steigern und blickt daher positiv in das Jahr 2019.

Das Segment Industrial steigerte den Umsatz in den ersten drei Monaten um sehr gute 15?% bei steigenden operativen EBIT.

Das Segment Automotive realisierte aufgrund zeitlicher Verschiebungen von Aufträgen in die nächsten Quartale einen Rückgang der Umsatzerlöse um 5?% im ersten Quartal 2019. Der Aufbau des Geschäfts mit Produkten der akquirierten GlobalmatiX AG schreitet planmäßig voran.{loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget}

Das Segment IT Networks bereitete in den ersten drei Monaten die Umstellung von margenarmen Distributionsprodukten auf die neuen margenstarken Eigenprodukte vor, daraus resultierte ein Umsatzrückgang von 0,4 Mio. EUR. Neue Produktlinien sind seit dem Ende des vierten Quartals 2018 zur Vermarktung freigegeben und werden im weiteren Jahresverlauf 2019 für eine signifikante Verbesserung der Rohertragsmarge sorgen.

Der Softing-Konzern erzielte insgesamt ein Umsatzwachstum auf 19,6 Mio. EUR (Vj. 18,5 Mio. EUR) in den ersten drei Monaten 2019. Im Segment Industrial stieg der Umsatz von 11,6 Mio. EUR auf starke 13,4 Mio. EUR. Im Segment Automotive sank der Umsatz aufgrund von Auftragsverschiebungen über das Quartalsende hinaus leicht von 4,2 Mio. EUR auf 4,0 Mio. EUR. IT Networks erzielte einen Umsatz von 2,2 Mio. EUR nach 2,6 Mio. EUR im Vorjahr.

Das EBITDA des Konzerns verharrte in den ersten drei Monaten auf dem Vorjahreswert von 1,4 Mio. EUR, die EBITDA-Marge lag somit bei rund 7?% (Vj. 8?%).

Das EBIT des Segments Industrial sank leicht von 0,7 Mio. EUR auf 0,6 Mio. EUR, das operative EBIT stieg von 0,7 Mio. EUR auf 1,0 Mio. EUR. Im Segment Automotive reduzierte sich das EBIT von -0,2 Mio. EUR auf -0,9 Mio. EUR, das operative EBIT verringerte sich von -0,8 Mio. EUR auf -1,0 Mio. EUR. Zukunftsgerichtete Investitionen, der sich im Aufbau befindlichen Akquisition GlobalmatiX AG, belasteten das Ergebnis in diesem Segment in Höhe von 0,6 Mio. EUR. Das Segment IT Networks erzielte ein leicht negatives EBIT von -0,2 Mio. EUR wie im Vorjahr. Das operative EBIT lag mit -0,1 Mio. EUR ebenfalls auf Vorjahreshöhe.

Das operative EBIT des Konzerns (EBIT, bereinigt um aktivierte Entwicklungsleistungen und deren Abschreibungen sowie Auswirkungen aus der Kaufpreisverteilung) betrug im Berichtszeitraum -0,2 Mio. EUR (Vj. -0,2 Mio. EUR). Das Konzern-EBIT betrug -0,5 Mio. EUR nach 0,4 Mio. EUR im Vorjahr.{loadmodule ...

Den vollständigen Artikel lesen ...