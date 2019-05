Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Evonik nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Beim operativen Gewinn (Ebitda) sei dem Chemiekonzern im ersten Quartal eine kleine positive Überraschung gelungen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Hervorzuheben sei die Verbesserung beim freien Mittelzufluss. Insgesamt seien die Zahlen positiv. Der angehobene Ausblick für 2019 liege nun in etwa auf dem Niveau der Markterwartungen./mf/mis

