Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Das Quartalsergebnis des Halbleiterherstellers beurteile er mit Blick auf den besser als erwartet ausgefallenen operativen Gewinn (Ebit) positiv, schrieb Analyst Alexander Duval in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der bestätigte Ausblick spiegele die Schwäche an den Märkten der Abnehmer wider, die bereits bekannt gewesen sei./mf/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2019 / 07:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0006231004