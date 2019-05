Biotest AG: Biotest erzielt einen Umsatz von 77,5 Mio. EUR im ersten Quartal 2019 DGAP-News: Biotest AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis Biotest AG: Biotest erzielt einen Umsatz von 77,5 Mio. EUR im ersten Quartal 2019 07.05.2019 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. PRESSEMITTEILUNG Biotest erzielt einen Umsatz von 77,5 Mio. EUR im ersten Quartal 2019 - Prognose bestätigt - Ergebnis nach Steuern im ersten Quartal beläuft sich auf -1,2 Mio. EUR Dreieich, 7. Mai 2019. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2019 verzeichnete die Biotest Gruppe Umsatzerlöse in Höhe von 77,5 Mio. EUR. Das entspricht einem Rückgang um 11,9 % gegenüber dem Umsatz des Vorjahreszeitraums in Höhe von 88,0 Mio. EUR. Das EBIT der fortgeführten Geschäftsbereiche belief sich für die ersten drei Monate des Geschäftsjahres 2019 auf -9,9 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: -3,0 Mio. EUR). Darin enthalten sind Aufwendungen für das Biotest Next Level Projekt in Höhe von -16,9 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: -15,2 Mio. EUR) sowie Erträge aus Versicherungsentschädigung in Höhe von 4 Mio. EUR. Das gegenüber dem Vorjahr schwächere EBIT ist in erster Linie auf geringere Umsätze zurückzuführen. Zusätzlich wirken sich um 17,6 % gestiegene Forschungs- und Entwicklungskosten negativ auf das EBIT aus. Der Anstieg ist begründet durch die Herstellung von Klinikmaterial der Entwicklungsprojekte IgG Next Generation und Trimodulin. Das Ergebnis nach Steuern der fortgeführten Geschäftsbereiche verbesserte sich daher im ersten Quartal 2019 auf -1,2 Mio. EUR nach -8,1 Mio. EUR im ersten Quartal des Vorjahres. Die Plasma Service Europe GmbH, Dreieich, Deutschland, eine 100%ige Tochtergesellschaft der Biotest AG, hat im Januar 2019 ein Plasmapherese-zentrum in Hannover erworben. Im April 2019 wurde ein weiteres Zentrum in Budapest eröffnet. Damit wurde das konzerneigene Netzwerk an Plasma-sammelstationen in Europa auf nunmehr 21 zur langfristigen Sicherung der Plasmaversorgung ausgebaut. Darüber hinaus hat Biotest im Januar 2019 in 22 europäischen Ländern die Erweiterung der zugelassenen Indikationen von Intratect(R) um die neurologischen Indikationen chronische inflammatorische demyelinisierende Polyneuropathie (CIDP) und multifokale motorische Neuropathie (MMN) erhalten sowie eine Ausweitung im Bereich der sekundären Immundefekte (SID). Ausblick: Die Prognose der Biotest Gruppe hat sich gegenüber der Darstellung im Geschäftsbericht 2018 (Seiten 27 bis 30) nicht wesentlich verändert. Die Partnering-Bemühungen gestalten sich komplexer und zeitaufwändiger als vermutet, sodass die Möglichkeit des Prognoseeintritts ohne Partnering nicht ausgeschlossen werden kann. Damit wäre ein EBIT in Höhe von -15 bis -35 Mio. EUR zu erwarten, während bei erfolgreichem Abschluss von Partnering-verträgen ein EBIT in Höhe von -5 bis +5 Mio. EUR prognostiziert wird. Die Quartalsmitteilung ist auf der Internetseite des Unternehmens unter http://www.biotest.com/de/de/investor_relations/news_und_publikationen_/publ ikationen/quartalsberichte.cfm abrufbar. Über Biotest Biotest ist ein Anbieter von Plasmaproteinen und biotherapeutischen Arzneimitteln. Mit einer Wertschöpfungskette, die von der vorklinischen und klinischen Entwicklung bis zur weltweiten Vermarktung reicht, hat sich Biotest vorrangig auf die Anwendungsgebiete Klinische Immunologie, Hämatologie und Intensiv- und Notfallmedizin spezialisiert. Biotest entwickelt und vermarktet Immunglobuline, Gerinnungsfaktoren und Albumin, die auf Basis menschlichen Blutplasmas produziert werden und bei Erkrankungen des Immunsystems oder der blutbildenden Systeme zum Einsatz kommen. Darüber hinaus entwickelt Biotest biotechnologisch hergestellte monoklonale Antikörper für verschiedene Krebsindikationen und Systemischen Lupus Erythematodes (SLE). Biotest beschäftigt weltweit mehr als 1.700 Mitarbeiter. Die Stamm- und Vorzugsaktien der Biotest AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. IR Kontakt: Dr. Monika Buttkereit Telefon: +49-6103-801-4406 E-Mail: investor_relations@biotest.de PR Kontakt: Dirk Neumüller Telefon: +49 -6103-801-269 E-Mail: pr@biotest.com Biotest AG, Landsteinerstr. 5, 63303 Dreieich, www.biotest.com Stammaktie: WKN: 522720; ISIN: DE0005227201 Vorzugsaktie: WKN: 522723; ISIN: DE0005227235 Notiert: Frankfurt (Prime Standard) Freiverkehr: Berlin, Düsseldorf, Hamburg/ Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Disclaimer Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sowie zur Geschäfts-, Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Biotest AG und ihrer Tochtergesellschaften. Diese Aussagen beruhen auf den derzeitigen Plänen, Einschätzungen, Prognosen und Erwartungen des Unternehmens und unterliegen insofern Risiken und Unsicherheitsfaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächliche wesentlich von der erwarteten Entwicklung abweicht. Die zukunftsgerichteten Aussagen haben nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gültigkeit. Biotest beabsichtigt nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und übernimmt dafür keine Verpflichtung. Sprache: Deutsch Unternehmen: Biotest AG Landsteinerstraße 5 63303 Dreieich Deutschland