Ce satellite 100 électrique devrait être lancé avant la fin juin à bord d'une fusée Ariane 5

Une étape cruciale a été franchie dans la construction d'EUTELSAT 7C, un satellite de télédiffusion extrêmement puissant d'Eutelsat Communications (Paris:ETL), destiné desservir les marchés d'Afrique, d'Europe, du Moyen-Orient et de la Turquie.

Préparation finale en vue du lancement

Dans le cadre des tests environnementaux achevés au début du mois de février 2019, le satellite tout-électrique EUTELSAT 7C, construit par Maxar Technologies (NYSE:MAXR) (TSX:MAXR), a été soumis des conditions reproduisant son lancement et a subi la simulation des contraintes environnementales en orbite. Les opérations de remplissage des réservoirs du satellite avec du xénon étant désormais terminées, le satellite est actuellement au stade des derniers préparatifs avant son acheminement jusqu'au site de lancement d'Arianespace Kourou, en Guyane française, où il devrait être lancé en tant que co-passager bord d'une fusée Ariane 5 avant la fin juin.

Augmentation de la capacité destinée au marché africain

EUTELSAT 7C, qui est équipé de 49 répéteurs en bande Ku équivalents 36 Mhz, desservira les marchés d'Afrique, d'Europe, du Moyen-Orient et de Turquie. Il sera co-positionné 7° Est avec le satellite EUTELSAT 7B, ce qui contribuera augmenter la capacité de ce pôle de 19 répéteurs pour le marché africain en pleine croissance. EUTELSAT 7A continuera sa vie opérationnelle une autre position orbitale dans le cadre de l'optimisation en cours de la flotte d'Eutelsat.

Yohann Leroy, Directeur général adjoint et Directeur technique d'Eutelsat, a déclaré « EUTELSAT 7C ayant achevé tous ses tests majeurs, il est en bonne voie pour son lancement avant la fin juin. Je souhaite remercier notre partenaire, Maxar Technologies, et je me réjouis d'ores et déjà la perspective d'un nouveau lancement réussi avec Arianespace. »

À propos d'Eutelsat Communications

Créée en 1977, Eutelsat Communications est l'un des plus grands opérateurs de satellites au monde. Grâce sa flotte mondiale de satellites et ses installations au sol, Eutelsat permet ses clients opérant dans les marchés de la Vidéo, des Données, des Services aux gouvernements et de la Connectivité Fixe et Mobile d'établir efficacement tous types de communications avec leurs propres clients, quelle que soit leur localisation. Eutelsat diffuse plus de 7 000 chaînes, opérées par les plus grands groupes de télévision, auprès d'une audience constituée d'un milliard de téléspectateurs équipés pour la réception satellite ou connectés aux réseaux terrestres. Basée Paris, Eutelsat s'appuie sur un réseau de bureaux et de téléports répartis dans le monde entier. Ses équipes, composées d'un millier de collaborateurs originaires de 46 pays, s'investissent au quotidien pour offrir un service d'un très haut niveau de qualité.

Eutelsat Communications est cotée la Bourse de Paris (Euronext Paris) sous le symbole ETL.

