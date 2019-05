Am Montagabend bestätigte QSC die vollständige Veräußerung seiner Tochtergesellschaft Plusnet an EnBW Telekommunikation. Die Transaktion bringt dem IT-Dienstleister 229 Millionen Euro und soll im dritten Quartal vollzogen werden. In die Plusnet hatte QSC (WKN: 513700) sein TK-Geschäft 2018 ausgelagert.

Die QSC-Aktie springt heute kräftig nach oben. Auf Tradegate handeln Anleger die Papiere für bis zu 1,80 Euro, nachdem Xetra am Montag bei 1,468 Euro geschlossen hatte. Durch den neuen Deal ist der Weg frei, um den Konzern auf das Cloud- und IoT-Business auszurichten. QSC will die Aktivitäten in diesem Bereich verstärken.

QSC-Vorstand: "Verkauf der Startschuss für geplante Wachstumsstrategie"

Mit 229 Millionen Euro zahlt EnBW ähnlich viel, wie die Telekommunikations-Sparte ...

