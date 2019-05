Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das Schatzamt in Österreich versteigert heute zwei gewöhnliche Anleihen und in Deutschland stehen zwei Linker auf dem Programm, so die Analysten der Helaba.Bei der letzten Auktion der zehnjährigen RAGB Anfang April hätten die Investoren eine durchschnittliche Zuteilungsrendite von 0,28% erzielt (Bid/Cover-Ratio 2,28). Aktuell rentiere die 10J-Benchmarkanleihe bei 0,3%. Die mittel- und kurzfristigen Abwärtstrends seien intakt. Die Renditedifferenz zwischen österreichischen Staatspapieren zu Bunds liege momentan bei 29 BP. (07.05.2019/alc/a/a) ...

