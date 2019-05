Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die SGL CARBON (ISIN DE0007235301/ WKN 723530) ist mit einem guten ersten Quartal in das Geschäftsjahr 2019 gestartet, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Umsatz stieg deutlich um rund 10 Prozent auf 289 Millionen Euro. Bereinigt um einen positiven Einmaleffekt in Höhe von rund 4 Millionen Euro im Vorjahr, lag das Konzern-EBIT vor Sondereinflüssen mit knapp 19 Millionen Euro rund 2 Millionen Euro über dem Vorjahresquartal. Das Unternehmen bestätigt seine Prognose für das Geschäftsjahr 2019 und erwartet weiterhin einen mittleren einstelligen prozentualen Umsatzanstieg sowie ein etwa gleichbleibendes EBIT vor Sondereinflüssen. Das Konzernergebnis sollte wie angekündigt ausgeglichen ausfallen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass das Vorjahr durch einen nicht zahlungswirksamen positiven Sondereffekt in Höhe von rund 28 Millionen Euro aus der Erstkonsolidierung von SGL ACF begünstigt wurde. Darüber hinaus plant die SGL CARBON für das Jahr 2019 eine Mehrbelastung im Finanzergebnis, die im Wesentlichen aus der Begebung einer Unternehmensanleihe in Höhe von 250 Millionen Euro im April resultiert. Mit dieser Anleihe sowie dem im Januar 2019 abgeschlossenen syndizierten Kredit über 175 Millionen Euro sind die Refinanzierungsmaßnahmen abgeschlossen. Im Hinblick auf bestehende Finanzverbindlichkeiten ist das Unternehmen damit bis 2023 durchfinanziert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...