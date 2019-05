Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die wieder aufflammenden Sorgen vor einem eskalierenden Handelskonflikt dürften auch heute den deutschen Rentenmarkt dominieren, denn nach den Drohungen Trumps wird die chinesische Regierung wohl über Gegenmaßnahmen nachdenken, so die Analysten der Helaba.Die technischen Indikatoren im Tageschart würden hingegen keine Hinweise auf ein Ende der Seitwärtsbewegung seit April geben. So sinke der ADX auf niedrigem Niveau und der MACD liege unter seiner Signallinie. Erste Widerstände würden die Analysten in der Zone 165,84/92 lokalisieren, welche die obere Begrenzung der Seitwärtsrange der letzten Handelstage definiere. Darüber stelle die Marke bei 166,00 eine weitere Hürde dar. Sollte der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) auch diese Marke meistern, bestünde Potenzial bis zum Kontrakthoch bei 166,75. Haltemarken bestünden im Bereich 164,82/84 sowie bei 164,07. Die Trading-Range liege zwischen 164,82 und 166,00. (07.05.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...