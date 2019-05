EMX Royalty ist in Kanada beheimatet und auf der ganzen Welt zu Hause. Ob Projekte in Alaska, Australien oder Skandinavien: der Konzern erarbeitet sich eine immer größere Palette an Royalty-Abkommen und Beteiligungen, die in Zukunft hohe Renditen abwerfen sollten.

Russland-Projekt erfolgreich abgeschlossen

EMX Royalty (1,53 CAD/1,02 Euro; CA26873J1075) konnte jüngst seine Beteiligung an IG Copper das Malmyzh-Projekt in Sibirien verkaufen. "EMX zeigte Durchhaltevermögen und unsere harte Arbeit wurde mit einer Auszahlung von bisher mehr als 87 Mio. Dollar belohnt", schrieb David Cole, CEO von EMX Royalty, im jüngsten Aktionärsbrief. Das Malmyzh-Projekt zeigt, dass die EMX-Strategie erfolgreich ist. Denn die Kanadier hatten nur einen Bruchteil des jetzt erhaltenen Geldes in die Beteiligung gesteckt. Dieses Kapitel ist - bis auf eine mögliche weitere Zahlung In Höhe von rund zwei Mio. Dollar - für EMX nun abgeschlossen.

In Norwegen erfolgreich

Mit dem Malmyzh-Geld in der Kasse ist für das EMX-Management das Jahr jedoch bei weitem nicht abgehackt. "Der Malmyzh-Verkauf markiert einen Meilenstein des Unternehmenserfolgs und begründet eine starke Bilanz, um neue Chancen in der Zukunft nutzen zu können", schreibt Cole. Dabei besitzt EMX auch schon ohne neue Chancen nutzen zu müssen eine Vielzahl - rund 95 - an Projekten. So wurde vor kurzem zum Beispiel in Norwegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...