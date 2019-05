FRANKFURT (BaFin) -

BaFin-Präsident Felix Hufeld hat davor gewarnt, falsche Erwartungen an die Finanzaufsicht zu stellen. "Sich um des vermeintlichen Erfolgs willen zu einer Behörde mit Allzuständigkeit aufzuschwingen ? oder zu einer solchen gemacht zu werden, wäre rechtsstaatlich bedenklich", sagte Hufeld in seiner Rede zur Jahrespressekonferenz der Behörde am 7. Mai in Frankfurt am Main. Immer wichtiger sei dagegen, dass die BaFin intensiv mit anderen Behörden kooperiere - und das national wie international.

Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de - (07.05.2019)

AXC0148 2019-05-07/10:45