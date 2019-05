Wachtberg (ots) -



Ein Bestandteil der Jugendarbeit des Deutschen Imkerbundes e.V. (D.I.B.) ist seit nunmehr sechs Jahren die Ausrichtung nationaler Jungimkertreffen, an denen sich jeweils ein Team aus den 19 Mitgliedsverbänden des D.I.B. beteiligen darf. In diesem Jahr findet die Veranstaltung vom 10. - 12. Mai in der Naturherberge Affalter in Sachsen statt. Denn der Landesverband Sächsischer Imker e.V. hatte sich um die Ausrichtung des Treffens beim D.I.B. beworben und den Zuschlag erhalten. Der sächsische Staatsminister für Umwelt und Landwirtschaft, Thomas Schmidt, hat die Schirmherrschaft für die Veranstaltung übernommen.



Im D.I.B. sind derzeit 121.000 Imkerinnen und Imker organisiert, Tendenz steigend. Denn seit zwölf Jahren ist das Interesse, Bienen zu halten, in der Bevölkerung enorm. Die meisten Anfänger sind zwar zwischen 40 und 60 Jahre alt, aber auch immer mehr Kinder und Jugendliche beschäftigen sich mit den nützlichen Insekten. Nicht nur in den Vereinen, sondern vor allem in den Schulen gibt es eine steigende Anzahl an Imker-Arbeitsgemeinschaften, in denen theoretisches und praktisches Wissen zur Bienenhaltung vermittelt wird. Das unterstützt auch der D.I.B., z. B. mit kostenlosem Schulungsmaterial.



Der Dachverband der deutschen Imker ist sich darüber bewusst, dass Kinder und Jugendliche nicht die Imker der Gegenwart, sondern vor allem die der Zukunft sind. Daher ist es dem D.I.B. seit Jahren ein besonderes Anliegen, die Bedeutung von Bienen für das Ökosystem bereits im Kindesalter zu vermitteln. Denn dieses erworbene Wissen trägt dazu bei, dass so geschulte Jugendliche später die wichtige Bedeutung Blüten bestäubender Insekten kennen und fördern oder sogar selbst Bienen halten. Und das ist angesichts der fortschreitenden Verarmung der Natur und Kulturlandschaft heute wichtiger denn je.



Beim Jungimkertreffen geht es in erster Linie um das Kennenlernen, Vernetzen und den Austausch der Jugendlichen. Daneben soll natürlich das bereits Erlernte Früchte tragen. Deshalb findet beim dreitätigen Treffen am 11. Mai ein Wettbewerb statt. Das Siegerteam qualifiziert sich für die Teilnahme am 10. Internationalen Jungimkertreffen IMYB (International Meeting of Young Beekeeper), das vom 3. bis 7. Juli 2019 im slowakischen Banská Bystrica stattfinden wird.



Auf dem Gelände der Naturherberge Affalter erwarten die Teilnehmer optimale Bedingungen für den Teamwettbewerb. An zehn praktischen Stationen sowie in einem Theorietest können die Teams, bestehend aus jeweils drei Jugendlichen im Alter zwischen 12 und 17 Jahren, ihr Wissen unter Beweis stellen. Die Schülerinnen und Schüler reisen in diesem Jahr aus den D.I.B.-Mitgliedsverbänden Baden, Bayern, Brandenburg, Hessen, Rheinland, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Thüringen, Westfalen-Lippe und Württemberg an. Als Schiedsrichter arbeiten ehrenamtliche Helfer des gastgebenden Imkerverbandes sowie aus Hessen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und dem Rheinland. "Wir haben sehr anspruchsvolle Stationen sowie einen umfangreichen Theorietest vorbereitet. Durch die gesammelten Erfahrungen der letzten Jahre bin ich mir ganz sicher, dass die Jungimker die Aufgaben bestens lösen können und das Siegerteam unsere Nation in der Slowakei würdig vertreten wird", so D.I.B.-Geschäftsführer Olaf Lück.



