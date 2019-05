Aktien von Pfeiffer Vacuum sind am Dienstag um bis zu 3 Prozent abgesackt. Zuletzt fielen sie noch um 1,67 Prozent auf 147,40 Euro. Der Vakuumpumpenspezialist hat im ersten Quartal vor allem unter einem schwachen Geschäft in Asien gelitten. Auch für das laufende Quartal machte Unternehmenschef Eric Taberlet den Anlegern wenig Hoffnung, sprach er doch von einer anhaltenden Nachfrageschwäche, die Umsatz und Auftragslage weiter präge. Genaueres will er auf der Hauptversammlung am 23. Mai sagen.

Für den Analysten Cengiz Sen vom Investmenthaus Pareto hängt eine Erholung vom Abbau der hohen Lagerbestände im Halbleitermarkt ab. Die Anlagestory Pfeiffer Vacuum wird aus seiner Sicht aktuell aber eher von der Frage geprägt, wann der Großaktionär Busch ein Übernahmeangebot macht und zu welchem Preis.

Bereits Anfang 2017 hatte Busch versucht, Pfeiffer zu übernehmen, war jedoch auf erbitterten Widerstand von Vorstand und Aufsichtsrat gestoßen. 110 Euro war man damals letztlich bereit zu zahlen. Die Beteiligung von Busch überschritt dann am 2. November 2018 die Marke von 50 Prozent./ag/mis

