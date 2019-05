Der Aufschwung bei Kryptowährungen scheint weiterzugehen: Am Dienstag kratzt der Bitcoin-Kurs mal wieder an der wichtigen Marke von 6.000 US-Dollar.Mit einem Kurszuwachs von 4,39 Prozent auf 5.931,54 US-Dollar zeigt sich der Bitcoin am Dienstagvormittag auf grünem Terrain. Mit einem bisherigen Tageshoch bei 5.962,94 US-Dollar nähert sich die Cyberdevise der psychologisch wichtigen Marke von 6.000 US-Dollar an. Auslöser für das Plus könnte Fidelity sein. Einem Bloomberg-Bericht zufolge will ...

