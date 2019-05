BANX GmbH: Jetzt exklusiv CME Micro Futures handeln DGAP-News: BANX GmbH / Schlagwort(e): Produkteinführung BANX GmbH: Jetzt exklusiv CME Micro Futures handeln 07.05.2019 / 11:07 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. BANX ermöglicht ab sofort breiten Anlegerschichten direkten Zugang zum US-Terminmarkt Seit dieser Woche ermöglicht die Chicago Mercantile Exchange (CME) mit den neuen Micro E-Mini Futures für viele Privatanleger den direkten Zugang zu den US-Terminmärkten. Der Düsseldorfer Online-Broker BANX hat von Beginn an diese Innovation in sein Produktportfolio integriert und macht die Micro-Kontrakte auf die führenden amerikanischen Indizes S&P 500, Dow Jones Industrial Average, Nasdaq-100 und Russell 2000 auch für Anleger aus Deutschland und allen weiteren EU-Staaten ab sofort möglich. Die neuen Instrumente reduzieren den minimalen Kontraktgegenwert auf exakt ein Zehntel, weshalb jetzt die vielseitigen Vorzüge des regulierten Handels an dem führenden US-Terminmarktes auch mit kleineren Einsätzen verfügbar sind. Mit diesem zusätzlichen Angebot bietet BANX eine echte Alternative zum CFD-Handel auf US-Indizes an. Hinsichtlich der Transparenz und der Orderabwicklung wird der offizielle US-Terminhandel traditionell von institutionellen Anlegern gegenüber anderen Alternativen wie dem CFD-Handel bevorzugt. Zudem wird der CME hinsichtlich der Liquidität und der Ausführungsgeschwindigkeit eine Spitzenposition bei vielen professionellen Tradern eingeräumt. Die neuen Kontrakte im Detail Mit der Erweiterung des Produktangebots vollzieht BANX konsequent den Schritt, das Produktangebot für noch mehr Anlegergruppen attraktiver zu machen. Die präzisen Spezifikationen der neuen Kontrakte sind unter folgendem Link einsehbar: Hier Lesen: Marktdurchdringung von BANX nimmt stetig zu Bereits in der Vergangenheit erfreuten sich die Düsseldorfer stets einer wachsenden Beliebtheit. Dank der Partnerschaft mit Interactive Brokers, einem weltweiten Marktführer im Wertpapierhandel, traden Anleger zudem an Börsenplätzen wie der New York Stock Exchange und der Nasdaq überaus effizient und günstig. Selbstverständlich bietet BANX auch den Zugang zu allen übrigen bedeutenden weltweiten Finanzplätzen an. In Deutschland handeln Anleger beispielsweise ab 3,90 Euro besonders günstig auf Xetra. Europaweit sind ebenfalls alle wichtigen Börsen an die BANX Handelsplattform angebunden. Zudem macht BANX den Handel auf Margin, Leerverkäufe auf zahlreiche Aktien und weltweit weitere Instrumente wie Optionen möglich. Handelsplattform bietet allen Anlegern viele konkrete Vorteile Für den modernen Handel ist eine technisch führende Software besonders wichtig. BANX stellt hier kostenlos verschiedene Programme zur Verfügung, die unter anderem 40 verschiedene Ordertypen möglich machen. Eine außergewöhnliche Stabilität, gepaart mit Sicherheit und vielen Funktionen für Trader, tragen unter anderem zur hohen Beliebt der Handelsplattform bei vielen professionellen Händlern bei. Level II-Kurse in Echtzeit, Realtime-Charts und eine API-Schnittstelle lassen sich auf Wunsch einrichten. Somit bietet BANX ein optimales Angebot für alle Anleger, die weltweit zu extrem attraktiven Konditionen an offiziellen Börsenplätzen agieren wollen. Kontaktmöglichkeiten für Presseanfragen: BANX GmbH Eugen Beisel Tel.: 0211 - 971 77 850 Internet: www.banxbroker.de oder TIRA Equity Solutions UG Tim Rademacher presse@banxbroker.de 07.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 807955 07.05.2019 AXC0158 2019-05-07/11:07