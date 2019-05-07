DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA11E/15 DE000HLB2DS7 09.05.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA05F/18 DE000HLB3RG0 09.05.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA05O/16 DE000HLB3B91 09.05.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA05M/16 DE000HLB3B83 09.05.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA05J/16 DE000HLB3B42 09.05.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA05I/16 DE000HLB3B34 09.05.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA05/17 DE000HLB5DD2 09.05.2019 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA11E/15 DE000HLB2DS7 09.05.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA05F/18 DE000HLB3RG0 09.05.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA05O/16 DE000HLB3B91 09.05.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA05M/16 DE000HLB3B83 09.05.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA05J/16 DE000HLB3B42 09.05.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA05I/16 DE000HLB3B34 09.05.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA05/17 DE000HLB5DD2 09.05.2019 HZE/EOT