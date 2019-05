Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Zwei Gruppen von mehr als 35 institutionellen Investoren (die "Gläubiger") und ihren verbundenen Unternehmen, die ein Anlagevermögen von insgesamt mehr als 850 Mrd. EUR verwalten, geben heute bekannt, dass sie sich nicht an der bevorstehenden Finanzierungrunde durch Senior Anleihen der Hamburg Commercial Bank AG ("HCOB" oder die "Bank") beteiligen werden, so die Charles Barker Corporate Communications GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...