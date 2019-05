Am Dienstag hat sich die Stimmung auf dem Parkett wieder aufgehellt und der DAX notiert knapp unter 12.300 Punkten. Frische Impulse liefern die zahlreichen Quartalsberichte, die sowohl Licht als auch Schatten beinhalten. Während Vonovia glänzt, hat BMW in der Autosparte einen Verlust eingefahren. Cornelia Frey blickt auf die wichtigsten Themen am Dienstag.