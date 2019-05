07.05.2019 Zugemailt von / gefunden bei: Novomatic (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) ADMIRAL: Monika Racek in London zum "CEO of the Year" gewählt Utl: Die international begehrten Global Regulatory Awards 2019 wurden im Mai in London zum dritten Mal vergeben. In der Kategorie "Chief Executive Officer of the Year" wählte die Jury Dr. Monika Racek, Vorstandsvorsitzende der NOVOMATIC-Tochtergesellschaft ADMIRAL Casinos & Entertainment AG (ACE), zur Siegerin. London/Gumpoldskirchen, 7. Mai 2019 (OTS) - Die Global Regulatory Awards würdigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...