Rockefeller Asset Management, eine Sparte von Rockefeller Capital Management, wurde für den Bericht Applying Scenario Analysis to Actively Managed Strategies, der klimabezogene Risiken und Chancen in Investmentportfolios analysiert, mit der renommierten Auszeichnung Environmental, Social and Governance (ESG) Research Report of the Year der Initiative Principles for Responsible Investment (PRI) ausgezeichnet. Rockefeller war als einziger US-amerikanischer Investmentmanager für die Auszeichnung nominiert. Rockefeller Asset Management hatte für den Forschungsbericht an der Finanzinitiative des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UN Environment Finance Initiative, UNEP FI) teilgenommen und zusammen mit 20 weltweit tätigen Vermögensverwaltern und Kapitalanlegern an dem Pilotprojekt gearbeitet, das die Investoren im Hinblick auf die Berichterstattung entsprechend der Empfehlungen der Task Force for Climate Related Financial Disclosures (TCFD) mithilfe szenariobasierter Methoden zur Klimarisikoabschätzung beraten soll.

"Da wir als einziger Vermögensverwalter aus den USA an der Arbeitsgruppe der UNEP FI teilgenommen haben und auf die Shortlist für den PRI-Award gekommen sind, freue ich mich, dass die Pionierarbeit unseres Investmentteams in einem Bereich gewürdigt wird, der früher von internationalen Organisationen angeführt wurde", sagte Casey Clark, Managing Director, Director of ESG Research and Engagement bei Rockefeller Asset Management. "Vor dem Hintergrund, dass das Engagement für ESG täglich steigt, freuen wir uns, dass wir als langjähriger Vordenker anerkannt werden, der weltweit Überrenditen generieren und die ESG-Standards anheben will und dazu ESG in den Mittelpunkt der Forschung und des Anlegerengagements stellt."

Die Auszeichnung unterstreicht das Engagement von Rockefeller für ESG-Investments, das bis in die 70er Jahre zurückreicht, als mehrere Förderer des Unternehmens darauf hinwiesen, dass Investitionsentscheidungen ökologische, soziale und finanzielle Dimensionen haben.

Über Rockefeller Capital Management

Rockefeller Capital Management ist ein führendes unabhängiges Finanzdienstleistungsunternehmen in Privatbesitz und bietet Global Family Office-Dienstleistungen sowie Vermögensverwaltungs- und strategische Beratungsdienstleistungen für hochvermögende Privatpersonen und Familien, Institutionen und Unternehmen.

