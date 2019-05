Der Limonaden- und Snackhersteller will ein neues Werk im Bundesstaat Guanajuato errichten. Dadurch sollen 3000 neue Arbeitsplätze entstehen.

Der US-Getränkekonzern Pepsico will in den kommenden zwei Jahren vier Milliarden US-Dollar (rund 3,6 Milliarden Euro) in Projekte in Mexiko investieren. Unter anderem sei auch der Bau eines neuen Werks im mexikanischen Bundesstaat Guanajuato geplant, ...

