Der US-amerikanische Limonaden- und Snackhersteller Pepsico hat im zweiten Quartal unter dem Strich mehr verdient und an seinen guten Jahresstart angeknüpft. Der Nettogewinn legte in den zwölf Wochen bis zum 15. Juni um fast zwölf Prozent auf gut zwei Milliarden US-Dollar zu, wie der Coca Cola-Rivale am Dienstag in Purchase (US-Bundesstaat New York) mitteilte.

Beim Umsatz verzeichnete Pepsico einen Anstieg von 2,2 Prozent auf 16,5 Milliarden Dollar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Damit lag der Konzern im Rahmen der Erwartungen der Analysten. Organisch, also ohne Währungseffekte sowie Zu- und Verkäufe, stiegen die Erlöse bei Pepsico sogar um 4,5 Prozent. Mit Zuwächsen bei Snacks und in Lateinamerika sowie Asien machte der Konzern gesunkene Verkäufe im Getränkegeschäft in Nordamerika wett.

Vorstandschef Ramon Laguarta zeigte sich mit den Resultaten zufrieden und bestätigte den Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr. Er sei nun zuversichtlicher, die gesteckten Ziele zu erreichen. Pepsico rechnet weiter mit einem organischen Umsatzplus von vier Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie dürfte dagegen um rund ein Prozent sinken - unter anderem aufgrund von Investitionen ins Geschäftswachstum./eas/men/jha/

