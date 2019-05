Donald Trump hat mit seinen Tweets zum Thema Handelsstreit die Märkte gehörig durcheinander gebracht. Andreas Lipkow von Comdirect befürchtet negative Auswirkungen auf Wirtschaft und Aktienmärkte.



Anlegern rät Lipkow zur Vorsicht und Gewinnmitnahmen. Die alte Börsenregel "sell in May and go away" könnte dementsprechend hilfreich sein. Ein weiteres Thema ist in dieser Woche die Zahlenflut, die sich über die Märkte ergießt. Heute waren bereits vier DAX-Konzerne an der Reihe. Wie Lipkow die Bilanzen von Vonovia, BMW, Infineon sowie Henkel einschätzt und auf welche Unternehmen Anleger außerdem achten sollten, erfahren Sie im folgenden Video.