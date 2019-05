Manfred Weber fordert anstelle einer CO2-Steuer technologische Lösungen. Unter einer Bepreisung würden die "Schwächeren in der Gesellschaft" leiden.

Der Spitzenkandidat der EVP bei der Europawahl, Manfred Weber, hat sich gegen eine CO2-Steuer ausgesprochen. "Ich glaube an technologische Lösungen, ich glaube nicht an neue Steuern, wie wir sie jetzt in Deutschland diskutieren", sagte Weber am Dienstag ...

