marktEINBLICKE um 12: DAX legt erneut den Rückwärtsgang ein, Wirecard und BMW im Fokus

Am Dienstag sah es zunächst so aus, als könnte sich der DAX vom Kurssturz zu Beginn der Woche erholen, allerdings drehte das wichtigste deutsche Börsenbarometer relativ schnell wieder in die Verlustzone.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,4% 12.239 MDAX +0,3% 25.741 TecDAX +0,8% 2.871 SDAX +0,5% 11.584 Euro Stoxx 50 -0,5% 3.446

Die Topwerte im DAX sind Vonovia (WKN: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1), Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060) und RWE (WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129). Dabei bleibt es vor allem im Fall von Wirecard nicht einfach, den Durchblick zu behalten. BMW (WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003) ist wiederum mit einem massiven Gewinneinbruch aufgefallen.

