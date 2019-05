BERLIN (Dow Jones)--Der amerikanische Außenminister Mike Pompeo hat überraschend das für den heutigen Dienstag geplante Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und dem deutschen Außenminister Heiko Maas (SPD) abgesagt. Das amerikanische Außenministerium nannte terminliche Gründe. Von deutsche Seite war bislang keine Stellungnahme zu der kurzfristigen Absage zu erhalten.

"Leider müssen wir die Berliner Treffen aufgrund dringender Angelegenheiten verschieben", sagte Morgan Ortagus, Sprecher des amerikanischen Außenministerium. Der Minister freue sich auf einen neuen Termin für diese wichtigen Treffen.

Zuvor hatte Maas die Bedeutung des engen deutsch-amerikanischen Verhältnis hervorgehoben. Der Dienstagsausgabe des Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) hatte der Minister gesagt, dass die Liste der zu besprechenden Themen die Lage in der Ukraine, in Venezuela, im Iran und in Syrien beinhalte. Außerdem wollten beide Minister nach Angaben von Maas auch über das Verhältnis zu Russland und China sprechen.

Es war auch erwartet worden, dass Pompeo die aus amerikanischer Sicht unzureichenden deutschen Verteidigungsausgaben ansprechen würde. Außerdem wirft US-Präsident Donald Trump Deutschland unfaire Handelspraktiken vor und kritisiert Deutschlands Beteiligung an dem umstrittenen deutsch-russischen Gaspipeline-Projekt Nord Stream 2.

Mitarbeit: Courtney McBride

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 07, 2019 05:29 ET (09:29 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.