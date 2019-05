Börse Düsseldorf: 'Finanzwissen für alle' beim Düsseldorfer Börsentag am 11. Mai DGAP-News: Börse Düsseldorf / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges Börse Düsseldorf: 'Finanzwissen für alle' beim Düsseldorfer Börsentag am 11. Mai 07.05.2019 / 12:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. PRESSEMITTEILUNG "Finanzwissen für alle" beim Düsseldorfer Börsentag am 11. Mai * 15. Tag der offenen Tür in der Börse Düsseldorf von 10 bis 17 Uhr - Eintritt frei * Privatanleger informieren sich in Fachvorträgen und an Infoständen * Geldanlage- und Börsen-Know-how für Einsteiger und Fortgeschrittene * Trend-Themen: Bitcoin & Blockchain, Fonds & ETFs, finanzielle Freiheit Düsseldorf, 07. Mai 2019 - Die Börse Düsseldorf veranstaltet am Samstag, 11. Mai 2019 von 10 bis 17 Uhr am Ernst-Schneider-Platz ihren 15. Tag der offenen Tür. Unter dem Motto "Finanzwissen für alle" kann sich jeder aus erster Hand in mehr als 20 Fachvorträgen über die Börse und die wichtigsten Regeln zu Geldanlage und Vermögensaufbau informieren. Um 10:30 Uhr erfolgt die Begrüßung durch Thomas Dierkes, Geschäftsführer der Börse Düsseldorf. Ab 11 Uhr stehen zu jeder vollen Stunde vier Vorträge zur Auswahl. Das Programm bietet praktisches Know-how für Einsteiger und Experten - von jung bis alt. Neben Basiswissen rund um Aktien & Co. werden auch Spezialthemen wie Bitcoin und Blockchain, Technische Analyse, Fonds & ETFs, Historische Wertpapiere oder der demografische Wandel behandelt. Prominente Redner, wie Margarete Müller, Präsidentin der Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbank in NRW, Oliver Flaskämper, Unternehmer und Gründer von bitcoin.de, das Experten-Duo Mick Knauff und Jürgen Schmitt von aktienlust.tv sowie die Buchautoren Rolf Morrien oder Hartmut Jaensch versprechen eine abwechslungsreiche Veranstaltung. Aussteller vor Ort sind neben der Börse Düsseldorf auch deren Skontroführer Renell Bank und Market Maker ICF BANK. Des Weiteren können Informationsstände der Deutschen Bundesbank, des Kölner Börsenvereins, der Fondsbörse Deutschland und der KFM Deutsche Mittelstand besucht werden. Liebhaber historischer Wertpapiere finden interessante Stücke am Stand von Sammler und Auktionator Klaus Schiefer. Der Eintritt ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich. Die komplette Programmübersicht findet sich auf der Website: www.duesseldorfer-boersentag.de Über die Börse Düsseldorf Die Börse Düsseldorf ist einer der wichtigsten Handelsplätze für Privatanleger in Deutschland. Im maklergestützten Handel sichert das seit 1999 bestehende "Quality Trading" erstklassige Handelsbedingungen und Leistungsgarantien. Unter anderem gilt seit 2017 eine Courtagebefreiung für alle Aktien- und Anleihengeschäfte, wodurch die Handelskosten um bis zu 86 Prozent günstiger ausfallen. Zudem können Anleger über das elektronische Handelssystem Quotrix von 8 bis 22 Uhr ganz ohne börsliche Kosten, schnell und neutral überwacht mit Market Makern handeln. Das innovative System beherrscht auch moderne Limitordertypen und gilt bei verschiedenen Banken als bester Ausführungsplatz. Neben den handelsseitigen Leistungen bietet die Börse Düsseldorf zudem im Freiverkehr u. a. mit dem Qualitätssegment Primärmarkt attraktive Listing-Möglichkeiten für kleinere und mittlere Unternehmen. Die nordrhein-westfälische Börse hat ihren Ursprung im Jahr 1553 in Köln. Seit 2017 ist die BÖAG Börsen AG Trägerin der öffentlich-rechtlichen Börse Düsseldorf. Risikohinweis / Disclaimer Die Börse Düsseldorf weist darauf hin, dass Börsengeschäfte mit Risiken verbunden sind und selbst der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Der Interessent sollte daher nicht die von der Börse Düsseldorf in dieser Mitteilung und auf der Homepageenthaltenen allgemeinen Informationen zur Grundlage seiner Anlageentscheidung machen, sondern sich zuvor von seiner Bank oder Sparkasse eingehend unter Berücksichtigung seiner individuellen Vermögens- und Anlagesituation persönlich beraten lassen. Im Einzelfall kann der Erwerb eines Wertpapiers an spezielle Voraussetzungen wie etwa die Staatsangehörigkeit gebunden sein. Entsprechende Hinweise finden sich im jeweiligen Wertpapierprospekt und können dort von jedem Interessenten nachgelesen werden. Pressekontakt BÖAG Börsen AG Börsen Düsseldorf, Hamburg und Hannover Sabrina Otto Tel: +49 (0)511 - 12 35 64 - 13 E-Mail: presse@boersenag.de Internet: www.boersenag.de 07.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 807991 07.05.2019 AXC0186 2019-05-07/12:00