28.643 Bürger aus NRW und Bremen haben mittels Online-Voting "ihre" LBS-Vorausdenker 2019 gekürt: Die Gewinner sind 26 nachhaltige Projektideen, deren Initiatoren bis zu 5.000 Euro Förderung für die Umsetzung erhalten. Die LBS West hatte im Vorjahr für jede Finanzierung 5 Euro in einen Fonds eingezahlt, mit dem nachhaltige Bürgerprojekte unterstützt werden sollen. 90.000 Euro waren so zusammengekommen, für die sich 143 Projekte in einer Internet-Abstimmung bewarben. Je mehr Unterstützer sie aktivieren konnten, umso größer war die Chance auf eine Finanzspritze aus dem Fonds. LBS-Chef Jörg Münning: "Wir freuen uns über die große Resonanz sowohl bei den Bewerbern wie auch bei den Unterstützern. Das zeigt das hohe gesellschaftliche Engagement der Bürger in NRW und Bremen."



Die Bandbreite der Gewinner-Projekte spiegelt die gesellschaftliche Vielfalt wider. Sie reicht von der Tiertafel in Bergheim, die sozial benachteiligte Menschen bei der Versorgung ihrer Tiere unterstützt, über die Errichtung einer interkulturellen Begegnungsstätte des türkisch-islamischen Vereins in Schwelm bis zur technischen Erneuerung des Kultur-Cafes "Villa Sponte" in Bremen.



Bei den Vereinen über 500 Mitglieder konnte der VfB Banfe aus Bad Laasphe 583 Stimmen gewinnen. Die zehn Jugend- und Seniorenmannschaften freuen sich auf einen neuen Kunstrasenplatz und LED-Flutlicht für das tägliche Training. Sogar 963 Bürger stimmten in der Kategorie "Vereine bis 500 Mitglieder" für die Schützenbruderschaft Grefrath. Die kann jetzt die Neugestaltung der Außenanlagen am Sportplatz in Angriff nehmen.



Ein neues Spielplatzgelände bekommt der Kindergarten St. Martin in Veert/Geldern, der bei den Vereinen bis 200 Mitgliedern stolze 890 Stimmen aktivieren konnte. Und bei den Einzelpersonen siegte mit 568 Stimmen das Schulpartnerschaftsprogramm der Bielefelder Martin-Niemöller-Gesamtschule mit Zimbabwe. Hier wird ein "BufDi", also ein Bundesfreiwilligendienstler aus Afrika für authentische Wissensvermittlung sorgen.



Alle 143 Projekte stellen sich unter lbs-vorausdenker.de vor und bieten so vielfältige Anregungen für das eigene soziale Engagement.



