Für Großbritannien kommt KPMG zu dem Ergebnis, dass jedes siebte Unternehmen ohne niedrige Zinsen bereits zusammengebrochen wäre. Immer mehr Unternehmen zeigen eine unterdurchschnittliche Performance. Sie könnten zukünftig eine erhebliche Belastung darstellen. In einem am Montag veröffentlichten Bericht warnt KPMG davor, dass "der Anstieg von Zombiefirmen in Großbritannien Schwierigkeiten mit sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...