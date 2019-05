Neuss (www.anleihencheck.de) - Creditreform Rating hat das Unternehmensrating der PNE AG im Rahmen des Folgeratings mit BB und positivem Outlook bestätigt, so die Creditreform Rating AG.Gründe für die Ratingeinschätzung seien die stabile operative Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr, die Verbesserung der Finanzierungsstruktur auf Ebene der PNE AG und die weiterhin sehr gute Liquiditätsausstattung. Grundsätzlich seien die verfolgten Aktivitäten im On- und Offshore-Wind Projektgeschäft sowie die künftige Ausrichtung als Clean Energy Solution Provider mit verschiedensten Risiken und entsprechenden Wirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie die Geschäfts- und Liquiditätslage versehen. Das Rating berücksichtige die national und international verschärften Rahmen- und Wettbewerbsbedingungen, die politischen Rahmenbedingungen in den relevanten Zielmärkten und die Umsetzung von strategischen Maßnahmen zur Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit inklusive der damit verbundenen Risiken. ...

