Der Automobilzulieferer Schaeffler hatte am Wochenende Grund zum Jubel: Beim Auftakt in die DTM-Saison 2019 sicherte sich Marco Wittmann im Schaeffler BMW M4 DTM in Hockenheim den Sieg. Und das gleich im ersten Rennen der neuen Partnerschaft zwischen Schaeffler und BMW M Motorsport. Am Sonntag lief es dann nicht ganz so rund, nach Platz acht führe Wittmann dennoch nach dem ersten Rennwochenende die Fahrerwertung an, wie Schaeffler am Montag mitteilte. Es war nicht die einzige gute Nachricht.

Jetzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...