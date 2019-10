Qiagen-Aktien (WKN: A2DKC) tauchen heute um -20,45% auf 23,42 Euro ab. Der Molekularbiologie-Spezialist meldet überraschend, dass der langjährige Vorstandschef Peer M. Schatz den Konzern aus den Niederlanden verlässt. "Für die nächste Wachstumsphase" sucht die Gesellschaft bereits eine neue Führungsfigur. Provisorisch übernimmt Thierry Bernard die Leitung.

Appropos Wachstum: Diesbezüglich muss Qiagen Abstriche machen und damit wären wir bei Bad News Nummer 2. Denn wie Qiagen zeitgleich mitteilte, bleiben die vorläufigen Zahlen zum Umsatzwachstum in Höhe von +3% hinter den Erwartungen des Konzerns von 4% bis 5% zurück. Als Grund gibt die Gesellschaft ein langsameres Wachstum in China an. Gleichzeitig kündigte Qiagen Wachstumsinitiativen an - allerdings gibt es einen Haken.

