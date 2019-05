Die Baader Bank hat die Einstufung für SGL Group nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Angesichts der guten Wachstumsaussichten in den nächsten Jahren habe er seine Kaufempfehlung bestätigt, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Dienstag vorliegenden ersten Einschätzung. Zudem gebe es mittelfristig gute Chancen, nachhaltige Ebit-Margen über 10 Prozent zu erreichen./stk/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2019 / 08:51 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0007235301