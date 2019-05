Vor einigen Tagen befragten in der ZDF-Sendung "Was nun, Europa?" Bettina Schausten und Peter Frey die beiden Spitzenkandidaten für die Europawahl Katarina Barley SPD und Manfred Weber CSU über ihre Pläne und Strategien zur Wahl. In diesem Zusammenhang kam auch das Verhältnis von Weber zu seinem Parteifreund in der Europäischen Volkspartei, dem ungarischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...