Die Moderatoren Jess und Ben reisen auch im Mai quer durch Deutschland und checken aktuelle Trends im Bereich Musik, Mode und Lifestyle. KiKA zeigt das Trend- und Lifestyle-Magazin "KiKA LIVE" (KiKA) montags bis donnerstags sowie samstags um 20:00 Uhr.



"Ben rettet die Bienen" am 8. Mai: Seit Jahren beobachten Wissenschaftler, dass die Bienen langsam aussterben. Nur wenn sie Blüten bestäuben, wachsen auch Äpfel, Erdbeeren, Kirschen und andere Früchte. Ben trifft Jungimkerin Linda und findet heraus, wie alle für eine bienenfreundliche Umwelt sorgen können.



"Mach dein Rad fit" mit Lukas Knopf am 9. Mai: Die Sonne scheint, die Temperaturen steigen und endlich startet auch wieder die Fahrradsaison. Aber erstmal heißt es, den Drahtesel wieder frühlingsfit zu machen. Ben trifft den jungen Mountainbiker Lukas Knopf und erhält von ihm nützliche Lifehacks rund ums Rad.



Jess und Ben machen Praktikum am 14. und 15. Mai: Nachdem die "KiKA LIVE"-Moderatoren bereits als Briefträgerin, Tierpfleger und Konditorin tätig waren, testen sich die beiden diesmal als Praktikanten im Freizeitpark. Während Jess eine Achterbahn für den Besucheransturm fit macht, hilft Ben bei einer Rittershow aus.



"Klamotten-Upcycling" am 21. Mai: Upcycling ist einer der aktuellen Trends aus der Do-it-yourself-Szene. Jess trifft Laura, eine Bloggerin und Designerin aus Leipzig. Sie zeigt Jess, wie man mit nur wenigen Handgriffen und etwas Fantasie aus alten Klamotten neue modische Teile kreiert.



Ben trifft Wincent Weiss am 22. Mai: Mit seiner gefühlvollen Stimme gehört Wincent Weiss zu den gefeierten Songwritern am deutschen Pophimmel. Bevor er sich mit seinem neuen Album auf große Tour begibt, trifft ihn Ben zu einer kurzen Auszeit in einer Skaterhalle.



"KiKA LIVE", das Format für Preteens, zeigt KiKA montags bis donnerstags und samstags um 20:00 Uhr. Nach Ausstrahlung sind die Sendungen auf kika.de und im KiKA-Player abrufbar. Immer freitags erweitern exklusive Videos auf kika-live.de online das Trend- und Lifestyle-Magazin.



Alle Informationen zu "KiKA LIVE", Fotos und Themen aller Einzelsendungen stehen in der KiKA-Presselounge auf www.kika-presse.de bereit.



