Die US-Bank Citigroup hat das Kursziel für Delivery Hero nach Zahlen von 48 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das erste Quartal des Online-Essenslieferanten sei stark gewesen und auch die Unternehmenserwartungen hinsichtlich der Bestellungen für 2019 hätten positiv überrascht, schrieb Analystin Monique Pollard in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie hob ihre Umsatzschätzungen bis 2021 an und entsprechend auch das Kursziel./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2019 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0042 2019-05-07/12:31

ISIN: DE000A2E4K43