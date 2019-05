Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für HSBC nach Zahlen von 620 auf 600 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Er rechne nun damit, dass die Konsensschätzung für die Erträge der Großbank im Jahr 2020 sinkt, nachdem die Nettozinsmargen enttäuscht hätten, schrieb Analyst Chris Manners in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sehe mehr Wert in den Aktien von Lloyds und RBS./ck/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2019 / 08:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0047 2019-05-07/12:42

ISIN: GB0005405286